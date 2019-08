Altro derby d'Italia sul mercato. Secondo il Corriere della Sera, l'anno prossimo l'Inter sfiderà la Juve per Federico Chiesa dopo averla beffata sul fronte Lukaku. E' novità degli ultimi giorni, infatti, l'entrata in scena di Beppe Marotta nella corsa al jolly offensivo della Fiorentina, dichiarato incedibile dal neo patron Rocco Commisso almeno per questa sessione estiva.