Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, ha detto la sua sul possibile scambio Icardi-Pjanic tra i bianconeri e l'Inter: "E' difficile parlare al giorno d'oggi di calciomercato, ma dipendesse da me non farei questo scambio. Se la società dovesse confermare Sarri in panchina, un giocatore come Pjanic sarebbe ancora fondamentale. Icardi lo vedo come un qualcosa in più. Kane? E' un altro tipo di giocatore rispetto all'argentino, parliamo di due attaccanti con caratteristiche differenti. L'inglese è come un falso nueve anche se in area di rigore diventa devastante, quando esce fuori dall'area diventa quasi un trequartista che invita i suoi compagni alla conclusione. Lo abbiamo visto bene negli schemi di Pochettino, oltre ad essere un goleador è un vero e proprio leader. E' un attaccante completo come pochi".