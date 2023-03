. Il risultato è di due a uno. A segno Linda Sembrant e Sara Gunnarsdottir per le bianconere, per l’Inter la solita Tabitha Chawinga. Una gara equilibrata tra le due formazioni. Con questa vittoria la Juventus insegue la capolista Roma che in questa giornata di Poule Scudetto riposerà. In ottica classifica giallorosse a quota 51 punti, Juventus Women a 46 e Inter prima inseguitrice a 35.La mente torna nuovamente alle polemiche della scorsa domenica ed al gol di Kostic convalidato in Inter-Juventus maschile.A Sesto San Giovanni, al 15° minuto, le bianconere passano in vantaggio. Calcio d'angolo dalla sinistra di Caruso che inquadra lo specchio della porta. Thogersen respinge di testa sulla linea, la sfera carambola sulla traversa eServe un quarto d’ora alla Juventus Women per siglare il vantaggio, sfruttando un’incertezza difensiva delle nerazzurre. Dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Arianna Caruso diretto in porta Francesca Durante non ci arriva. Sulla linea respinge Thogersen ma la palla arriva a Linda Sembrant che da due passi appoggia il pallone in porta. Polemiche dell’inter in questa occasione in quanto il difensore della Vecchia Signora sembra che controlli inizialmente il pallone con la mano e di conseguenza la rete potrebbe non essere regolare. Una prima frazione equilibrata, senza grandi spunti pericolosi da entrambe le parti. Fino ad un lampo di Barbara Bonansea che salta la difesa dell’Inter e trova la respinta di Durante. Allo scadere, azione personale di Beerensteyn che prova a replicare quanto fatto contro il Milan la settimana scorsa, ma questa volta Durante è attenta a respingere.Sull’ultima azione c’è un’occasione incredibile per la squadra di Rita Guarino, Thogersen calcia in porta a botta sicura, si supera nell’intervento Peyraud-Magnin con le gambe in calcio d’angolo. Al duplice fischio la Juventus Women è in vantaggio per uno a zero sull’Inter, decide Sembrant.Subito un cambio tra le fila delle bianconere, nell’intervallo, finisce la gara di Grosso e comincia quella di Cernoia. Dopo 68 minuti di gara arriva il raddoppio della squadra ospite. Dagli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Arianna Caruso si smarca bene Sara Björk Gunnarsdóttir e stacca di testa per il raddoppio. Al minuto 86 l’Inter prova a riaprire la gara con Tabitha Chawinga che si invola in velocità, brava in un primo momento Peyraud Magnin ma sul secondo tentativo non ne può nulla. Sono le bianconere a chiudere la gara dopo tre minuti. Cristiana Girelli recupera un grande pallone e con il tacco serve Bonansea – in sospetto fuorigioco - che chiude la gara. Tre punti importanti per la squadra di Joe Montemurro che può ancora credere nella rimonta per lo Scudetto.