Prima di Inter-Juventus, i tifosi nerazzurri presenti a San Siro hanno voluto prendere in giro quelli bianconeri. La Curva Nord ha infatti mostrato una coreografia in cui l'immagine della Champions League era accompagnato dalle parole "Game over". Chiaro il riferimento all'eliminazione subita in quella coppa che per Chiellini e compagni sembra sempre più maledetta. Oltre alla coreografia, i tifosi hanno esibito anche sciarpe e cartoni con la scritta Ajax, come potete vedere nella nostra FOTOGALLERY.