Braccio di Rabiot? Braccio di Vlahovic? O altro braccio di Vlahovic? Tre episodi contestati nella stessa azione e una var review che è durata 4 minuti, ma che non ha portato ad una decisione chiara. E così Inter-Juve, finita 1-0 proprio in virtù di quel gol, continua a generare polemiche infinite, fra la richiesta di rispetto di Simone Inzaghi e la controreplica di Massimiliano Allegri.



Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nonostante i vertici arbitrali non considerino un grave errore quello di Chiffi e di Mazzoleni sulle decisioni prese sul gol concesso dopo la lunga review, la delusione del designatore Rocchi per la gestione della gara da parte di Chiffi è grande al punto da valutare la prova come insufficiente. E proprio per placare gli animi delle due tifoserie, il designatore sta pensando di rendere pubblico l'audio della discussione fra Chiffi e Mazzoleni.