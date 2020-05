. L'ex procuratore federale ha denunciato l'dopo un brutto fallo su Rafinha ( LEGGI QUI ).Era il 28 aprile 2018 e, dopo la sconfitta in casa col Napoli, i bianconeri vinsero 3-2 a San Siro contro i nerazzurri rimasti in 10 uomini per, compiendo un passo decisivo verso lo scudetto. Secondo il Corriere dello Sport, la vicenda in questione sarà oggetto di. Per capire se vi siano state manomissioni dei file delle registrazioni tra arbitro e Var.All'epoca Pecoraro archiviò il caso, anche perché la Lega Serie A e i vertici arbitrali gli spiegarono cheUn suggerimento non colto da Orsato, che poi non arbitrò al Mondiale in Russia e da allora non ha più diretto una partita dell'Inter.