Originario di Viana do Castelo, dove ha iniziato a giocare a calcio. Nel suo curriculum anche un’esperienza nelle giovanili del Porto, prima di tornare a Viana per poi accasarsi al Braga.(adesso passata a 30) per il trasferimento del giovane calciatore in Francia,, preferendo una crescita costante nella squadra B del Braga, con l’obiettivo di guadagnare presto un posto in prima squadra. Detto-fatto. Una maturazione che ha attirato l’interesse della Juventus di Marotta e Paratici, che da mesi ne parlano con il suo agente. Nel frattempo a Torino è rimasto solo Paratici, Marotta, invece, si è accordato con l’Inter, portando con se il taccuino dei nomi che seguiva anche in bianconero.Tra questi c’è per l’appunto Trincao e ieri sera proprio Beppe Marotta ha ufficialmente dichiarato “guerra” alla Juventus per questo giovane portoghese: “È un giocatore molto interessante, sulla bocca di tutti. Se ce la faremo, entreremo anche noi in questa lotta per l’acquisizione”.Piede mancino e facilità di corsa, Francisco Trincao è un jolly offensivo che predilige giocare sulle fasce. Sia a sinistra che a destra, dove può far valere il proprio dribbling per rientrare verso l’interno del campo e calciare in porta. In Portogallo lo considerano una futura stella, per qualcuno è addirittura l’erede di Cristiano Ronaldo, anche se al momento sembra prematuro caricarlo di certe responsabilità. La sua crescita non si arresta e adesso per lui sembra essere giunto il momento di lasciare il Portogallo.