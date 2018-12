In casa Inter è definitivamente esploso il caso Mauro Icardi, o per la precisione, il caso Wanda Nara: se infatti i rapporti tra il capitano nerazzurro e società e tifosi sono buoni, lo stesso non si può dire di sua moglie/agente. L'ultima uscita sul rinnovo del contratto e sullo scambio con la Juventus (che avrebbe portato Higuain a Milano, ma sponda interista) non è stata gradita da Marotta e Ausilio, che ora potrebbero rivedere i piani per il futuro.



RINNOVO SI', MA... - Non per quanto riguarda il rinnovo: il management dell'Inter ha fatto ampiamente intendere che a gennaio, durante la sosta, ci sarà un nuovo incontro per trovare l'intesa e prolungare il contratto di Icardi fino al 2023 con ritocco dell'ingaggio. Il nodo è quanto succederà dopo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport infatti, i vertici nerazzurri sono stufi delle uscite di Wanda Nara e non apprezzano 'lo spettacolo' mediatico, questo può incrinare il rapporto a medio-lungo termine rendendo possibile ogni scenario, anche quello di una cessione dopo il prolungamento del contratto.