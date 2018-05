Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma e della Nazionale italiana, parla di Inter-Juve a Premium Sport: "L’errore sul gol di Higuain è di Handanovic: su una palla inattiva non si può fare quello che ha fatto lo sloveno. Se Spalletti ha sbagliato il cambio? Io avrei messo Eder al posto di Icardi, ma nella dinamica del terzo gol come può un portiere bravo, su una palla inattiva da 35 metri, star piantato sulla linea di porta? Esce, dice ‘mia’, e non passa nessuno. Higuain segna senza saltare, non diamo colpe a Santon e Spalletti".