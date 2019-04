Un'Inter così bella raramente si era vista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che elogia i nerazzurri per la qualità di gioco messa in campo soprattutto nel primo tempo.



“L’Inter gioca un gran primo tempo, spianato dalla meraviglia di Nainggolan. Raramente Spalletti ha mostrato una squadra così equilibrata e attenta, in entrambe le fasi. Ostinata a costruire dal basso, grazie alla buona vena di Brozovic e al lavoro di Politano e Perisic che entrano regolarmente in campo invece di fuggire larghi, l’Inter fa salire la palla con una facilità quasi inedita. In fase di non possesso Nainggolan e Politano appoggiano il pressing di Icardi, mentre Perisic completa la seconda trincea con Vecino e Brozo. La terza linea, quella difensiva, riesce a stare molto alta e a dare compattezza alla squadra. Così corta e coordinata, con e senza palla, l’Inter riesce a proteggersi bene e a portare molti uomini dalle parti di Icardi”.