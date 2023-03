Inter-Juventus (domenica 19 marzo alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.



Assenti gli indisponibili Bastoni, Dalbert e Gosens da una parte; Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Milik e Pogba oltre allo squalificato Kean dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.