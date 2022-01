Andato in scena a bordocampo mercoledì sera a San Siro, subito dopo ilitaliana all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Mentre LEGGI QUI ), dopo aver premesso che Bonucci avrebbe dovuto evitare di perdere il controllo, si domanda come avrebbero reagito al suo posto gli haters sui social network. Accostare il comportamento di certi "leoni da tastiera" (che ieri avevano mandato in tendenza su Twitter l'hashtag #iostoconBonucci) a quello di un calciatore così importante è offensivo anche nei confronti dello stesso giocatore e delle prestigiose maglie che indossa: quelle dellaIn realtà, facendo la proporzione degli stipendi, 10 mila euro per uno come lui che guadagna 6,5 milioni di euro netti all'anno sono come 25 euro per un operaio... Così ha deciso il giudice sportivo. Personalmente non appartengo alla schiera di chi invocava una sua, rimasto in campo per applaudire l'Inter alla premiazione finale.Anzi, chi ha avvicinato di più le mani al volto dell'altro sarebbe stato proprio Mozzillo. Evidentemente