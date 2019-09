Domenica sera c'è Inter-Juve, ma sarà necessario seguire le sfide di Champions per capire come entrambe arriveranno al match. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come Sarri, al momento, abbia delle responsabilità che invece Conte non ha.



“I bianconeri in questi anni hanno invece battuto tanti di quei record che diventa difficile inventarsene di nuovi, ma in fondo il vero elemento di novità è la sfida di Sarri a sé stesso, anche se a lui si chiede soprattutto uno scatto decisivo in Europa, responsabilità che invece Conte non ha. E non è un caso che il suo meglio l’abbia sempre dato quando era fuori dalla Champions (il suo primo scudetto juventino, la Premier vinta con il Chelsea) o quando l’ha abbandonata in anticipo (la stagione dei 102 punti, con l’uscita già ai gironi). Sarà interessante vedere quale Inter porterà a Barcellona, quante risorse si terrà da parte per domenica — non di certo Sanchez, squalificato e sgridato dal tecnico: di fronte allo spogliatoio il colombiano ha poi chiesto scusa”.