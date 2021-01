Ecco l'orario della prima semifinale, già definita, di Coppa Italia: quella tra Inter e Juventus. L'andata si giocherà il 2 febbraio a San Siro alle 20.45, mentre il ritorno, all'Allianz Stadium, il 9 febbraio alle 20.45. Antonio Conte, nella prima sfida contro Andrea Pirlo, non potrà contare su Hakimi e Lukaku, squalificati.



IN SERIE A - Prima del ritorno, la Juve giocherà sabato 6 febbraio in casa contro la Roma alle 18, mentre venerdì 5 febbraio l'Inter va a Firenze per sfidare la Fiorentina, ma questa può essere spostata a sabato per far giocare in contemporanea nerazzurri e bianconeri.