Tra i tanti obiettivi contesi da Juventus e Inter spicca il nome di Sandro Tonali. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Marotta e Paratici stanno usando tutte le armi diplomati­che per conquistare la pole position nel­la rincorsa al centrocampista classe 2000, protagonista della cavalcata del Brescia verso la promozione in Serie A. L'ostacolo è Massimo Cellino: per il presidente biancazzurro Tonali è incedibile e l’orologio delle trattative è stato spostato al 2020.