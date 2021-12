La Lega Serie A ha deciso di sospendere la vendita dei biglietti per Inter-Juventus, gara valida per la Supercoppa italiana in programma il prossimo mercoledì 12 gennaio allo stadio Meazza di Milano.

Il tutto dopo la nuova stretta varata dal Consiglio dei Ministri, che ha decretato la riduzione dal 75% al 50% della capienza per gli impianti sportivi all'aperto.



IL COMUNICATO DELL'INTER - FC Internazionale Milano comunica che, in attesa di conoscere i dettagli della riduzione al 50% della capienza degli stadi, è stata sospesa la vendita dei biglietti. Ulteriori informazioni saranno diffuse alla tifoseria appena disponibili maggiori dettagli.