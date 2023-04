Le polemiche fra Inter e Juventus non si sono fermate alla gara di andata delle semifinali di Coppa Italia e agli spogliatoi dello Stadium, ma si sono spostate a quella di ritorno e a quelli di San Siro, dove l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ha avuto un duro scontro verbale con il vice direttore sportivo dei nerazzurri, Dario Baccin. Il tecnico bianconero si è poi presentato abbastanza sereno in conferenza stampa, ma immediatamente dopo il triplice fischio di Doveri ci sono stati attimi concitati.



LO SCONTRO - È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come tra i due ci fossero già stati screzi dopo la gara di andata, quando a Baccin è stata comminata una sanzione da 20 mila euro dal giudice sportivo. Anche questa volta sono volate parole grosse fra i due, Il più acceso è stato proprio Allegri che, rivolgendosi al vice-ds nerazzurro ha sbottato così: "Siete delle merde, ma tanto arrivati sesti", ha urlato il tecnico bianconero, che poi rientrando negli spogliatoi avrebbe proseguito parlando con i suoi calciatori: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato e non mandarli in Champions". Non è dato sapere, al momento, se tutto questo sia finito sul referto di qualche ispettore federale.