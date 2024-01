Inter-Juventus: dubbi, diffidati, squalificati. Ecco chi rischia di saltare il Derby d'Italia

L’attesa per il Derby d’Italia comincia già a scaldarsi. Inter-Juventus (domenica 4 febbraio, ore 20.45) sarà, infatti, il big match del prossimo turno (23°) di campionato, di vitale importanza per la corsa Scudetto che coinvolge le due squadre. La notizia di oggi, data l’espulsione diretta subita contro l’Empoli, è che Arkadiusz Milik non sarà della sfida. Ma chi altro rischia di saltare la partita più importante, sino a ora, della stagione?



SQUALIFICATI - Oltre a Fagioli e Pogba, squalificati da tempo per lo scandalo scommesse (il primo) e per la positività al doping (il secondo), la Juventus dovrà fare a meno anche, come sottolineato in precedenza, di Milik. Nessuno squalificato, al momento, invece, per l’Inter.



DIFFIDATI - Barella e Calhanoglu erano gli unici diffidati dell'Inter in vista della Juventus. Entrambi sono stati però ammoniti nel corso delle ultime sfide disputate dai nerazzurri (l’azzurro in Supercoppa, il turco nel precedente match in Serie A, contro il Monza). I due centrocampisti salteranno la sfida di domani contro la Fiorentina, ma torneranno a disposizione per il Derby d’Italia. Nessun altro giocatore della rosa nerazzurra è diffidato: solo in caso di espulsione, un calciatore di Inzaghi sarà assente contro la Juventus. Nella Vecchia Signora, invece, Danilo è l’unico diffidato, ma il brasiliano è stato tenuto saggiamente a riposo durante l’incontro dell’Allianz Stadium contro l’Empoli.



DUBBI E INFORTUNI – In casa Inter, l’unico che non sarà della sfida è l’ex Cuadrado, fermo da diverse settimane a causa dell'operazione al tendine d'Achile - che lo riporterà in campo solamente ad aprile -, mentre Allegri ha due dubbi, legati alle condizioni di Rabiot e Chiesa: i due pilastri bianconeri saranno monitorati nel corso della settimana, con il tecnico livornese che si augura di poterli schierare dal 1’ contro l’Inter.