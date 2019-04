È Inter-Juventus l’anticipo delle 20.30 della 34esima giornata di Serie A. Di fronte i nerazzurri di Spalletti, terzi in campionato, contro i campioni d’Italia bianconeri. Di seguito tutti gli episodi da moviola del derby d’Italia analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



INTER – JUVENTUS Sabato 27/04 h. 20.30

BANTI

VUOTO – MANGANELLI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI



92' - Ammonito Kean. Intervento da dietro su Joao Mario a fermare la ripartenza del portoghese, corretta la decisione di Banti.



71' - Skriniar ferma una ripartenza di Cristiano Ronaldo con un intervento in ritardo e scomposto. Banti fischia il fallo, ma non ammonisce il difensore nerazzurro. Poteva starci il cartellino per Skriniar.



67' - Palla vagante nell'area della Juve, Bernardeschi arriva prima di Icardi e calcia il pallone, nel gesto di tirare impatta contro l'avversario. Timide proteste dell'Inter, fa bene Banti a lasciar proseguire l'azione.



47' - Cuadrado già ammonito si lascia cadere in area dopo un presunto contatto con Brozovic, l'arbitro giustamente fa proseguire il gioco. Proteste timide del colombiano: è stato lui a cercare il contatto e poteva essere ammonito per simulazione. In questo caso sarebbe scattato il rosso.



45+1' - Ammonito Chiellini. Intervento in netto ritardo su Nainggolan, anche qui il cartellino giallo di Banti è giusto. 44' - Ammonito Perisic. Intervento in scivolata a forbice su Cuadrado, la decisione di Banti è corretta.



40' - Ammonito Cuadrado per un intervento in ritardo su Asamoah. L'esterno della Juve entra diretto sull'uomo a interrompere una ripartenza. Cartellino giallo che l'arbitro poteva anche risparmiarsi per le decisioni prese in precedenza.



39' - Duro pestone di Pjanic ai danni di Politano, ma in precedenza c'era già stato un fallo di Alex Sandro sempre sull'esterno offensivo dell'Inter.



36' - Scintille tra Matuidi e Skriniar in seguito a un fallo fischiato da Banti al centrocampista francese della Juve. L'arbitro è vicino alla situazione, c'è subito il chiarimento tra i due giocatori.



32’ - Icardi rischia l’ammonizione. Intervento in ritardo a fermare una ripartenza veloce di Matuidi con una spinta: nessun provvedimento disciplinare da parte di Banti. Come nel frangente precedente, il giallo poteva starci. Banti ha applicato lo stesso metro di giudizio usato prima.



14’ - Richiamo verbale dell’arbitro Banti nei confronti di Emre Can per un intervento in ritardo su Vecino nella zona centrale del campo. Il tedesco della Juve è entrato dritto sull'uomo, in questo frangente ha rischiato l’ammonizione. Banti l'ha graziato.