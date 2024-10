Inter-Juventus, la sfida è anche Giuntoli-Marotta: da David a Maldini, tutti i duelli di mercato per il futuro

. È il racconto di una rivalità storica che si trascina negli anni, che si è inasprita nel corso del tempo, che ha portato i due schieramenti a considerarsi rivali o addirittura acerrimi nemici trascendendo spesso il concetto di sport. Il rettangolo verde, tuttavia, non è l'unico campo di battaglia su cui le due società si scontrano e stanno scontrando e sempre più, da quandoè arrivato a Milano proprio da Torino e soprattutto da quandoè approdato in bianconercon profili graditi condivisi, scontri a suon di rialzi e manovre di disturbo più o meno palesi sui rispettivi obiettivi. E in vista delle prossime sessioni il copione non cambierà.

- Soffermandoci soltanto al recente passato, negli anni recenti si è passati dal duello accesissimo per Romelu Lukaku che avrebbe cambiato probabilmente la storia recente di entrambi i club (Conte minacciò di dimettersi, Dybala non volle lasciare Torino) a quello per Gleison Bremer (a suon di rilanci fino alla cessione di De Ligt e quella mancata di Skriniar che strappò il brasiliano dalle mani di Ausilio) arrivando a(anticipo a gennaio della Juve sull'Inter lasciandolo a giocare a Parma) e fino a, soffiato all'Inter lo scorso gennaio da Giunotli (che pagò al Lille una ricompensa invece di prenderlo a parametro zero pur di anticipare i nerazzurri) e ache l'Inter quest'estate aveva bloccato, ma che è stata beffata dal rilancio a suon di milioni dei bianconeri.

Il passato è ormai passato, ma con il cambio di strategia imposto da Oaktree agli uomini mercato interisti, questi duelli saranno sempre più all'ordine del giorno. Non è un caso che, dovendo contenere i costi e guardare a calciatori futuribili, oggi entrambe le società abbiano messo nel mirinodel Lille. Sia la Juventus che l'Inter sono alle prese con un attacco da completare e con giocatori come Arnautovic-Correa e Milik che non soddisfano i rispettivi allenatori. Il centravanti canadese è in scadenza di contratto con il Lille (stesso club di Tiago Djalò, stessa situazione) con Giuntoli che sta provando l'affondo anche per gennaio e Ausilio pronto per giugno.

Giovani e di prospettiva è su questi talenti che i due club si troveranno sempre più a scontrarsi e infatti guardando al lungo periodo e alla prossima estate non è ad esempio quello di Jonathan Tah ad essere in cima alla lista di entrambi i ds, bensì quello di, difensore classe 2001 in scadenza con lo Spezia, di, figlio di Paolo che oggi è al Monza e su cui il Milan vanta ancora un diritto e digioiello del Como su cui è il Real Madrid a vantare una doppia clausola.