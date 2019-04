Dopo i due anticipi del pomeriggio, prosegue questa sera la. Fischio d'inizioper il big match di questo weekend, il. Una sfida storica, importante a livello di punti soprattutto per i nerazzurri, che con un risultato positivo blinderebbero di fatto la qualificazione alla prossima Champions League mentre, con una vittoria, si porterebbero momentaneamente a tre punti dal Napoli. Di fronte i bianconeri che, con l'ottavo scudetto consecutivo già in bacheca, cercano un successo per continuare a inseguire il record dei 102 punti realizzato dalla Juve di Antonio Conte nel 2013/14.La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l'Inter in Serie A (82V, 43N, 46P), almeno 31 più di ogni altra avversaria. L'Inter ha segnato due gol in entrambe le ultime due partite interne di Serie A contro la Juventus: non realizza più di una rete in tre gare di campionato consecutive a Milano contro i bianconeri dal 1954. L'ultima volta in cui l’Inter è stata sopra di un gol per poi essere sconfitta in Serie A è stata proprio contro la Juventus, nella gara di ritorno dello scorso campionato, giocata il 28 aprile 2018, 364 giorni prima di questo match. Nessuna squadra ha subito meno gol su sviluppo di corner rispetto a Juventus e Inter in questo campionato (tre). Mauro Icardi ha segnato sei gol nelle sue prime cinque sfide di Serie A contro i bianconeri, mentre ha realizzato due sole reti nei successivi sette incontri.sarà trasmessa alle 20.30 in