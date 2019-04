Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: "Cosa ho detto alla squadra su Ronaldo? Si rischia di mettere troppe notizie se si parla dei singoli. Gente tipo quella che abbiamo noi ha uno spessore tale che può confrontarsi con un campione come Ronaldo. Io ho allenato Pjanic nella Roma e so quale qualità ha nel fare girare il collettivo. Lautaro o Icardi? Possono giocare insieme. Qualcuno non si aspetta questo o quel giocatore in campo, ma ridurre l'Inter a questi due nome è offensivo verso gli altri".