Inter-Juventus, testa a testa scudetto: nerazzurri campioni d’inverno, ma in quota i bianconeri si avvicinano

Si fa sempre più appassionante il testa a testa tra Inter e Juventus per la vetta della Serie A, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto di misura, e negli ultimi minuti, nell’ultima giornata del girone di andata. Secondo gli esperti, i nerazzurri, che si sono quindi aggiudicati il “titolo” di campioni d’inverno, rimangono i favoriti in quota per lo scudetto, tra 1,20 e 1,28, ma i bianconeri fanno un consistente passo avanti: il trionfo degli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, si gioca ora tra 3,50 e 4,33, in discesa rispetto alla scorsa settimana, quando si attestava intorno a 4,75 volte la posta. Se il duello a distanza si fa sempre più intrigante, sale l’attesa per il confronto sul campo: ecco, quindi, che si pensa già a Inter-Juventus del 4 febbraio, appuntamento chiave per la corsa scudetto. Dopo l’1-1 dell’andata allo Stadium, per il match di San Siro i nerazzurri appaiono come favoriti, ma con quota alta, pari a 2,10, mentre per il segno «2» si sale a 3,50; a 3,25, infine, un altro pareggio