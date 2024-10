Doppia intervista da parte de La Gazzetta dello Sport a due grandi ex attaccanti di, protagoniste del big match della nona giornata di Serie A: Ivanper i nerazzurri, Davidper i bianconeri. Si parte con il cileno che parla dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram:"Quello che mi colpisce in Marcus è la crescita continua, costante. Chissà dove può arrivare di questo passo. Ha la dote dei grandi, compare in area al momento giusto. Lo aiuta forza fisica, è ossigeno puro per la squadra. Io giocavo contro suo padre, ma ormai anche lui, in ruolo diverso, dà la stessa sicurezza. Lo aiuta Lautaro, ma anche lui fa il bene del compagno. La Juve? Hanno cambiato tanto, soprattutto l’identità: non è una cosa da poco. Per questo a Thiago Motta serve tempo. A me una punta centrale come Vlahovic piace molto, anche se è un po’ irregolare nelle prestazioni. Un incrocio che ricordo? Non posso non citare il furto del 1998...".

Quindi è il turno di Trezeguet, che invece si concentra sulla possibilità di dare una spallata alla Serie A in caso di blitz a San Siro:, ma a tutto il campionato. L’Inter resta la più forte e completa, ma il Napoli di Conte lotterà fino alla fine: si vede già la sua mano negli azzurri. La Juve ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene e dovrà restare in scia di Napoli e Inter pronta ad approfittarne. Il Milan lo vedo dietro a queste tre. Sensazioni? A Milano abbiamo disputato sempre ottime partite, il derby d’Italia è una serata a sé. Il ricordo più bello è quello del 2007-08, al ritorno in A dopo Calciopoli: battiamo l’Inter 2-1 con gol mio e di Camoranesi. Una vittoria speciale per i tifosi, che dalla stagione in B tengono ancora di più a questa partita. Stavolta speriamo segni Vlahovic".