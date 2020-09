L'Inter continua a sognare N'Golo Kanté. Antonio Conte, oltre ad Arturo Vidal, vuole il centrocampista già allenato al Chelsea, col quale ha vinto una Premier League e una FA Cup, per provare a schierare un centrocampo da battaglia composto dal cileno, dal francese e da quel Nicolò Barella in continua ascesa. E per Kanté, Conte, ha già fatto sapere come la pensa.



PUNTO FERMO - Imprescindibile. Così scrive la Gazzetta dello Sport, il nome di Kanté è stato cerchiato in rosso da Antonio Conte, che vuole il campione del mondo come l'anno scorso ha voluto Romelu Lukaku: per il 7 dei Blues va fatto ogni sforzo, secondo il tecnico dell'Inter. Messaggio recepito dalla dirigenza, che ha lasciato andare via Tonali e probabilmente Kumbulla: ogni sforzo economico sarà mirato, cessioni per finanziare acquisti. E Kanté, nella lista, deve esserci.