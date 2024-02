Inter, Kanye West a San Siro: i cori della Curva Nord sono protagonisti del suo nuovo album

, famosissimo rapper di Chicago, ha assistito a San Siro alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra: l'artista e produttore, nel suo ultimo album "Vultures 1", realizzato insieme a Ty Dolla Sign, ha inserito in due brani ("Stars" e "Carnival") i cori appositamente cantati da duecento tifosi della Curva Nord nerazzurra e non ha perso l'occasione di ascoltarli dal vivo in una serata di gala europea.West si è fatto fotografare in tribuna autorità assieme alla compagna Bianca Censori, con in testa un passamontagna che ne copriva i tratti somatici.