Inter, la Curva Nord protagonista in due brani dell'ultimo album di Kanye West

Redazione CM

La Curva Nord è sempre in prima linea per spingere l'Inter di Simone Inzaghi e l'atmosfera di San Siro, come confermato più volte dal tecnico nerazzurro, è uno dei motivi del campionato di altissimo livello condotto finora da Lautaro e compagni. Una spinta che la squadra milanese vuole sfruttare anche in Champions League, dove affronterà l'Atletico Madrid negli ottavi di finale, ma i tifosi interisti non saranno limitati al calcio: la musica li aspetta.



KANYE WEST - Proprio la spinta dei tifosi, grazie ai cori lanciati dalla Curva Nord e intonati dal resto dello stadio, è una dei protagonisti del nuovo album di Kanye West, realizzato in collaborazione con il cantautore Ty Dolla $ign. L'ultimo lavoro del rapper statunitense, che ora si fa chiamare Ye, si intitola Vultures 1 ed è uscito lo scorso 8 febbraio.



I DUE BRANI -All'interno dell'album sono presenti due brani, come 'Choir Vocals' in Carnival e come 'Crowd vocals' in Stars - in entrambi i casi insieme a Federico Secondomè e ZLYAH -, che riproducono i cori interisti, andandoli a elevare come base di queste due canzoni. L'intento è voluto e ha riscontrato successo non solo fra i due cantanti, ma anche fra produttori discografici: lo dimostra il fatto che la Curva Nord sia stata inserita nei credits di entrambi i brani.