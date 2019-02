Non si placano le polemiche intorno a Yann Karamoh. L'attaccante dell'Inter, in prestito al Bordeaux, ha giocato per 74 minuti nella sfida contro il Guingamp, dopo il reintegro in squadra in seguito allo stop per motivi disciplinari. Il francese ha applaudito ironicamente il pubblico, reagendo ai fischi all'uscita dal campo.