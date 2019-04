Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter è pronta a sacrificare sul mercato il cartellino di Yann Karamoh per realizzare una plusvalenza utile a salvaguardare il bilancio in ottica Fair Play Uefa e finanziare in parte alcuni degli acquisti. Pagato 7 milioni, il club nerazzurro lo vuole rivendere per non meno di 20 milioni.