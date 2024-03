Inter, Kayode se non rinnova Dumfries: esame Leao per 'convincere' Marotta

, in programma questa sera, con l’obiettivo di ‘convincere i nerazzurri.Ildal 2014 al 2018 e in viola dal 2021, è sul taccuino di Marotta e Ausilio, che lo seguono con grande attenzione in vista della prossima stagione.e la trattativa per il rinnovo che non è affatto semplice, e il profilo di Kayode è tra quelli attenzionato nel caso in cui l’olandese dovesse salutare i nerazzurri.

I primi passi nella Juventus, fino al 2018, poi l’addio, con i bianconeri che non ci credono fino in fondo. Kayode si rimette in gioco in Serie D, al Gozzano, attirando l’attenzione della Fiorentina. In viola, viene inserito nella rosa della Primavera di Aquilani, con cui vince una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. La scorsa estate decide l’Europeo Under 21 con un colpo di testa in finale che regala il successo all’Italia sul Portogallo.La sfida di questa sera. Un duello in cui il classe 2004 potrà testare le sue abilità e soprattutto potrà dimostrare il livello raggiunto nella sua prima stagione tra i ‘grandi’, in Serie A.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport,, che si sta ritagliando spazio in questa stagione con la Fiorentina di Italiano. Il club viola resta bottega cara e non fa sconti, ma l’Inter potrebbe convincere il club viola inserendo nella trattativa contropartite tecniche per abbassare il conguaglio economico. Giovani interessanti che potrebbero fare al caso del club di Commisso.Prima, però, bisognerà capire come si svilupperà la trattativa tra l’Inter e Dumfries per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Un dialogo che non accenna a decollare, ma che potrebbe subire un’accelerata - in un verso o nell’altro - nei prossimi mesi, prima dell’estate 2024 che si preannuncia decisiva per il futuro dell’olandese. Nel frattempo per Kayode c’è l’esame Leao, un test importante per dimostrare di essere pronto al grande salto e meritarsi la grande chance all’alba dei 20 anni.