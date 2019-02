Buone notizie in casa Inter. Keita Baldé prosegue a ritmi spediti verso il rientro in campo dopo il serio problema al flessore della coscia. L'attaccante senegalese sta cercando di fare il possibile per rientrare se non in vista della gara di campionato prevista per il 10 marzo contro la Spal o, al massimo, per il ritorno contro l'Eintracht di Europa League.



Oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Keita si è presentato ad Appiano Gentile anche nel giorno di riposo per proseguire le terapie e provare ad accelerare i tempi di recupero di un infortunio che si è rivelato, con il passare dei giorni, più serio del previsto.