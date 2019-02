Daniele Pradè getta acqua sul fuoco in merito all'interesse dell'Inter per Rodrigo De Paul. Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ha parlato così in conferenza stampa dell'argentino: "A gennaio avremmo potuto fare delle cessioni importanti, ma ci siamo girati dall'altra parte perché l'obiettivo della società è lo stesso che hanno i tifosi. Vogliamo l'Udinese con la testa alta e il petto in fuori. Non siamo mai stati vicini alla cessione di De Paul, non abbiamo mai voluto aprire alcuna trattativa".



Intanto l'Inter si concentra sul campo. A differenza di quanto fatto intuire da Spalletti, Keita è tra i convocati per l'anticipo di campionato. Ma non è pronto per giocare dall'inizio e quindi domani sera a Parma partirà titolare ancora Perisic. Per completare il tridente con il croato e Icardi, Joao Mario è favorito su Candreva. Gli altri ballottaggi di formazione rigurdano i ruoli di terzino sinistro (più Asamoah che Dalbert), difensore centrale (Miranda in vantaggio su de Vrij) e mezzala destra (Vecino favorito su Gagliardini). Il centrocampo a tre sarà poi composto da Brozovic e Nainggolan. In difesa D'Ambrosio si riprende il posto sulla destra al posto di Cedric Soares. I due terzini nerazzurri dovranno vedersela con due frecce veloci come Gervinho e l'ex di turno Biabiany.