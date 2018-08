Inter e Monaco procedono nella trattativa per Keita Baldé, la società di corso Vittorio Emanuele ha messo nel mirino l’ex calciatore della Lazio e intende farlo nerazzurro a prescindere dalla volontà di Antonio Candreva. L’esterno azzurro è stata la contropartita chiesta in cambio dai monegaschi, ma la titubanza dell’interista ha spinto i due club a considerare anche piste alternative. Candreva ha preso tempo, è indeciso sul da farsi e vuole garanzie diverse, ma intanto Inter e Monaco continuano a parlare: servono 30 milioni di euro per Keita Baldé e la società nerazzurra intende trovare una soluzione.



PER ADESSO È NO, MA LA CHAMPIONS... - Importante precisare come il no di Candreva non sia definitivo. Le riserve del numero 87 sono relative alla formula, non è convinto di andare via in prestito e a dirla tutta non è neanche troppo convinto di lasciare Milano, dove si trova benissimo insieme alla sua compagna. Candreva a Milano resterebbe volentieri, ma la riflessione è necessaria perché dovesse propendere per la permanenza, non sarebbe affatto scontata la sua presenza in lista per la prossima Champions, proprio perché, come detto, i nerazzurri intendono portare avanti a prescindere la trattativa con il Monaco per Keita.



ANCORA QUALCHE GIORNO - Ancora un paio di giorni, questo il tempo chiesto da Candreva all’Inter e al Monaco, poi arriverà una risposta definitiva e i due club capiranno in che modo procedere. Si valuterà anche la possibilità di inserire altri calciatori nell’operazione al posto di Candreva, in passato si era parlato di un certo interesse del Monaco per Roberto Gagliardini, mai veramente approfondito.