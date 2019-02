Secondo quanto riportato da Sky Sport non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Inter. L'attaccante senegalese Keita Baldé, segnalato in miglioramento dal suo infortunio alla coscia, non sarà a disposizione per la gara di Europa League di giovedì contro il Rapid Vienna. Oggi Keita si è allenato soltanto in parte in gruppo portando avanti ancora un lavoro personalizzato e Spalletti punta a recuperarlo in vista della gara contro la Sampdoria di domenica prossima.