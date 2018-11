Alla vigilia della sfida dipresentano il match contro il Barcellona.Keita: “Penso che giocare a Barcellona non è mai semplice, ma domani dovremo essere fiduciosi, consapevoli della nostra forza e così potremo fargli male”.Borja: “Loro hanno sempre palla e nonè mai facile affrontarli, ma dobbiamo usare le nostre armi”Keita: “Sono giovane e lavoro per migliorare ogni giorno, col tempo farò meglio. Ce la metto tutta”“Se non fosse così non si giocherebbe.Sappiamo quanto sono forti ma si puòbattere“.“È molto difficile togliergli la palla e gestirla. La loro pressione ti fa gestire male palla Ma si è visto che si può trovare il modo di batterli”.“Si, ogni partita è un mondo e noi dobbiamo metterci a disposizione della squadra e dell'allenatore”.Borja Valero: “All'inizio era molto timido,prima di fare qualsiasi cosa ti chiedeva il permesso ma adesso è cresciuto”.Borja Valero: “Ovviamente ci sarà una differenza se dovesse giocare o meno. Ma ci siamo preparati per entrambe le eventualità”.Kita: “C'è una corrente filosofica che ti insegna tantissimo. Sono cresciutomolto”.Borja Valero: “Abbiamo fatto dell belle gare e questo ci da fiducia, ma dovremo vedere in campo”Keita: “Siamo completi ,abbiamo una delle migliori difese d'Europa e stiamo anche segnando molto. Abbiamo tanta forza e se giocheremo uniti possiamo fare una gran partita”.“Come arma abbiamo anche il contropiede, possiamo aspettare dietro per poi ripartire”.“Sono cresciuto nel Real ma potrei somigliare al giocatore tipo del Barcellona perché anche a me piace tenere palla”.