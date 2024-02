Inter, Klaassen e un futuro già scritto: Zielinski, le lodi di Inzaghi e gli ultimi 4 mesi nerazzurri

Non c'è intervista post gara in cui Simonenon esterni tutto il suo dispiacere per non riuscire a dare più minutaggio a Davy. Lo ha fatto anche dopoquando però l'olandese è entrato, nel finale, per gestire il pallone e traghettare i suoi a 3 punti di platino. "Meriterebbe più spazio. È un ragazzo e giocatore fantastico, un grandissimo, ha fatto più di 100 gol in carriera e ci sta dando una grossa mano", aveva detto il tecnico a caldo. Arrivato sul gong del mercato estivo, l'exè parso a lungoalla squadra che sta guidando il campionato.per mettersi in mostra,quando è capitato a lui di scendere in campo. Eppure - si sa - la stagione è lunga e le contingenze aprono per lui uno spiraglio: un paio di settimane, almeno, in cui, tra infortuni e plurimi impegni, potrà tornare a dare il suo contributo e giocarsi carte importanti per il suoClasse 1993, Klaassen ha accumulato finoraSono per lo più spezzoni di gara, gettoni spesi per far rifiatare i titolari, troppo poco per meritarsi la. Il centrocampista era stato rilasciato dai Lancieri eI prossimi saranno insomma i suoi ultimi quattro mesi a Milano. Pur stimato da tutto l'ambiente, difficilmente infatti la dirigenza si convincerà a puntare ancora su di lui. Il centrocampo interista è affollato e promette di esserlo anche in futuro. Seinfatti è destinato ad andare via - il suo addio a gennaio è stato di fatti posticipato di qualche mese - c'è un rinforzo di qualità comesolo da ufficializzare. Il polacco andrà a ingolfare ancor di più un reparto già al livello dei migliori in Europa, ragion per cuiL'olandese però non molla, non l'ha mai fatto in una carriera di alto profilo a livello europeo. Lotta, segna, si diverte in allenamento con i compagni come dimostrano le immagini delle ultime sgambate in vista della trasferta diin cui proprio l'ex Ajax è stato definito '' della partitella.Il dispiacere di Inzaghi si può spiegare solo con la qualità eccelsa del reparto.è stato definito dallo stesso allenatore come "assolutamente uno dei migliori registi d'Europa",è stato nel 2023 l'unico italiano inserito nella short list dei 30 per il Pallone d'Oro eè forse quello meno sostituibile dei tre, rivitalizzato dalla cura Inzaghi, tanto che anche il super acquisto estivo,, ha trovato difficoltà a scalare le gerarchie. Ora che il romano è out per untocca a Klaassen. Tra Roma e, soprattutto, le sfide con, a cavallo del doppio confronto con l'Atletico Madrid in Champions League, i suoi minuti potrebbero aumentare: il treno giusto su cui salire, quello che potrebbe cambiare un futuro che sembra già scritto per la sua esperienza interista.