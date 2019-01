Matteo Politano lascia in dieci l'Inter nel finale della partita persa ieri a Torino. L'ala nerazzurra, entrata in campo un quarto d'ora prima al posto di Joao Mario, a cinque minuti dal novantesimo cade a terra sulla pressione di Ola Aina nei pressi dell'area di rigore. Il terzino granata sembra dargli una lieve spinta, l'interista sembra non aspettare altro. L'arbitro Maresca lascia correre e alla parolina di troppo di Politano ("Sei scarso", gli avrebbe detto secondo la Gazzetta dello Sport) estrae subito il cartellino rosso.