Un solo grande nome cerchiato in rosso sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio che se riusciranno a convincere Steven Zhang a compiere un piccolo sforzo economico non vorranno farlo per una toppa da mettere nel presente, ma per anticipare un colpo che, in ogni caso, dovrebbe essere programmato per la prossima estate. Per questo è Filip Kostic il più grande obiettivo di mercato dei nerazzurri in vista di questi ultimi 7 giorni di mercato, ma il serbo per Simone Inzaghi potrebbe rappresentare non solo un innesto, ma la risoluzione a 3 problemi in 1.In primo luogonella batteria degli esterni e Kostic è stato individuato da tempo come candidato ideale econ i nerazzurri che, oggi, è ancora completamente da discutere. In secondo luogo l'inserimento di un altro esterno mancino(che in emergenza ha già interpretato) ma con caratteristiche più fisiche rispetto a Sanchez e Correa (tra l'altro sempre alle prese con noie fisiche).a braccetto di sinistra della linea a 3, ruolo che numericamente era destinato ad unche però oggi è lontanissimo dall'essere utile alla causa.Per questo nel summit che Inzaghi e i dirigenti avranno in questi giorni l'allenatore nerazzurro spingerà per l'acquisto di almeno un colpo e, nel caso, anche solo del laterale dell'Eintracht. L'Inter è convinta che spendere tanto per spendere non sia una strategia vincente, ma Kostic potrebbe rappresentare l'eccezione proprio in ottica futura.e non vorrebbe dare il via libera ad un addio nell'immediato. Servirà trattare e, inevitabilmente, cper liberarlo già a gennaio.decidere se aprire o meno il portafoglio generato dal tesoretto delle cessioni estive.