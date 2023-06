. A questa rosa servono forze fresche ed esperienza, a partire dalla difesa, reparto che dall’anno prossimo non potrà più contare sul partente Milan Skriniar. Posto che a Darmian bisognerebbe realizzare un mezzo busto da esporre all’ingresso di Appiano, per la stagione disputata, per la professionalità e la serietà che ne fanno un professionista stimabile e un calciatore affidabile.Le risorse sono quelle che sono e l’Inter si muoverà ancora seguendo il filone che l’ha tenuta in piedi finora: operazioni contenute nei prezzi, prestiti e parametri zero., l’ex Napoli ha lasciato l’Italia per non tradire i napoletani, ma al Chelsea e a Londra non ha trovato quello che andava cercando, o comunque non ha mai raggiunto la serenità che aveva vissuto in Campania. Ecco perché lE poi si sa, sarà un’estate caldissima sull’asse Inter-Chelsea, a partire da Lukaku, passando per Onana e arrivando a Koulibaly. Tanta carne al fuoco.Per poi tornare a bomba sui profili giovani, come si dice in gergo, “futuribili”, visto che il tempo passa e l’Inter, in quanto a età media, inizia a invecchiare.tedesco di origini camerunensi che gioca nel campionato danese con la maglia dell’Aarhus. Difensore di grande stazza (sfiora i 2 metri), di piede destro, ma bravo anche con il sinistro. Gioca anche a sinistra e l’Inter sta pensando di dargli una chance alle spalle di Bastoni, facendolo crescere nel campionato italiano., che già da tempo ha mosso i primi passi.