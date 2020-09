Secondo Il Corriere dello Sport, la pista Marash Kumbulla per rinforzare la difesa dell'Inter è da considerarsi raffreddata ma non del tutto sfumata. Le richieste dell'Hellas Verona per liberare il centrale albanese - 30 milioni di euro - rimangono alte e al momento non c'è accordo sulla formula del trasferimento né sulle eventuali contropartite tecniche, ma Marotta non molla la presa.