che ha visto Joao Mario liberarsi a zero dai nerazzurri per accasarsi alle “Aquile”. Due settimane prima, i nerazzurri avevano rifiutato un’offerta da 3,5 milioni di euro proprio da parte dello Sporting, perché ritenuta bassa. Quindici giorni dopo, invece, si sono accordati con l’altro club di Lisbona mediante formula gratuita. Perché? Inoltre, quando nel 2016 l’Inter decise di acquistare Joao Mario dallo Sporting, accettò una clausola presente nel contratto, che avrebbe impedito ai nerazzurri di rivendere il calciatore in Portogallo a club rivali, pena una sanzione da 30 milioni di euro., si legge da O Jogo, che continua: “I contorni dell’operazione non erano chiari e già lunedì e il club dei “Leoni” si è messa in contatto con l’Inter per capire i dettagli: perché lo date gratis al Benfica se dallo Sporting avete rifiutato 3 milioni di base fissa più due di bonus?. Emerge anche un altro particolare:(calcolando anche il risparmio dell’ingaggio, ndr). L’agente sarà ricompensato con le commissioni che gli riconoscerà il Benfica”.