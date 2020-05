Hernan Reguera, agente tra gli altri di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City accostato all'Inter, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di FcInterNews: "Sergio ha un contratto con il Manchester City sino al 2021. Non c’è alcuna possibilità che vada via prima. Poi si vedrà. Se ho parlato con i nerazzurri? No, il motivo è semplice: Aguero sta benissimo ai Citizens e non ha nessuna intenzione di cambiare squadra”.