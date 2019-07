Barella è sempre più vicino all'Inter. Inter e Cagliari ieri hanno dialogato fino a tarda serata per sbloccare la trattativa, i nerazzurri hanno alzato l'offerta (la prima proposta nerazzurra era di 36 + 4 milioni bonus) fino ad arrivare a un totale di 45 milioni di euro da versare nelle casse di Giulini, ottenendo però in cambio una dilazione del pagamento, con un prestito oneroso per il 2019-20.



A conferma del buono stato della trattativa, anche la presenza di Alessandro Beltrami in sede. L'agente di Nicolò Barella è arrivato pochi minuti fa in viale della Liberazione per definire alcuni dettagli. Il centrocampista sardo corre verso l'Inter e per Conte è pronto a rivedere il piano ferie. Il tecnico nerazzurro lo vorrebbe a disposizione già a Lugano e Barella è pronto a soddisfare le sue richieste.