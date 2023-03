Giornata importante in casa Inter. A tre giorni dalla gara con la Fiorentina, i nerazzurri lavorano anche per il futuro. A tenere banco è la situazione di, il classe '99 ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è di fronte a un bivio: o rinnova, o in estate il club valuterà eventuali offerte per non perderlo a zero come Skriniar.- Intanto, nella giornata di oggi l'agente di Bastoni. Un incontro con il futuro del giocatore sul piatto. In caso di mancato accordo per il rinnovo si parlerà di una possibile cessione; poi, eventualmente, si valuteranno nuovi profili per sostituirlo.sul quale i riflettori dell'Inter sono puntati da tempo. Ora però tutti gli sforzi della dirigenza sono concentrati su Bastoni: l'agente è in sede, si discute sul futuro.- Al termine dell'incontro l'agente ha parlato così: "Sono i primi incontri, stiamo parlando; ci sarà spazio anche nelle prossime settimane.. Il grande interesse? Sì, da parte del giocatore c'è grande interesse per rimanere in nerazzurro".