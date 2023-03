Alessandro Bastoni è a un bivio. Il difensore italiano classe 1999 deve decidere se rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Attualmente guadagna 2,8 milioni di euro netti all'anno più bonus (fino a 700mila euro per un totale di 3,5 milioni) e chiede un aumento a 5,5 milioni, mentre il club nerazzurro gli offre 4 milioni più bonus. Sullo sfondo ci sono le sirene inglesi di Chelsea e Manchester City.



In caso di cessione sul prossimo mercato estivo il primo obiettivo dell'Inter è il giovane italiano dell'Atalanta, Giorgio Scalvini (classe 2003) che ha lo stesso agente di Bastoni: Tullio Tinti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, come parziale contropartita tecnica nella trattativa può rientrare il centrocampista Giovanni Fabbian, di proprietà del club di Zhang e ora in prestito alla Reggina in Serie B.



La pista alternativa porta a un altro difensore dell'Atalanta: il turco Merih Demiral, classe 1998 ex Juventus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul mercato estero l'Inter segue il francese Oumar Solet (classe 2000) del Salisburgo.