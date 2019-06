Prosegue il via vai di procuratori nella sede dell'Inter. Nel pomeriggio è arrivato l'agente di Borja Valero, Alejandro Camano, per trattare il ritorno del centrocampista spagnolo alla Fiorentina: prime offerte della Viola basse, si può chiudere a 2-2,5 milioni di euro. In sede anche Davide Lippi, intermediario che curò l'arrivo di Borja Valero in nerazzurro.



19.00 'RESTA' - Niente Fiorentina o ritorno in Spagna, Borja Valero resta all'Inter. Parola dell'agente Alejandro Camano all'uscita dalla sede nerazzurra: "Sta benissimo all'Inter, è una squadra meravigliosa. Ritorno in Spagna o Fiorentina? No, resta al 100%".