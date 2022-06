Ore calde per Paulo Dybala all’Inter, l’argentino è un obiettivo dichiarato di Marotta che da qualche giorno è ormai uscito allo scoperto. Dopo la dichiarazione dei giorni scorsi: “Speriamo possa giocare con noi la prossima stagione”, oggi l’affare è sceso ancora di più nel concreto, con l’arrivo di Jorge Antun in viale della Liberazione.











Un incontro alla luce del sole, che certifica qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutto l’interesse dei nerazzurri verso Paulo Dybala. La trattativa è entrata nel vivo, Dybala vuole l’Inter e l’Inter non si nasconde. Antun all’ingresso in sede non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Bocche cucite, ma all’uscita dovrà difendersi da nuovi assalti.