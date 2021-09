Dopo le ultime voci sul possibile rientro in campo di Christian Eriksen, l'agente del giocatore dell'Inter Martin Schoots ha fatto chiarezza ai microfoni di TV 2 Sport, spiegando che: "Sto leggendo tante speculazioni. Non ci sono né esami fissati a ottobre, né una tempistica definita. Per ora sono solo sciocchezze, se ci saranno novità sarà lui a svelarle".