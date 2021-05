Intervenuto a Telelombardia, l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha espresso la sua opinione in merito alla situazione contrattuale del suo assistito con l'Inter.



“Se non è ancora stato fatto il rinnovo è responsabilità del suo vecchio agente. Io sono arrivato adesso e bisogna rinegoziare tutto. Ma le relazioni sono ottime, Ausilio è un grande professionista e difende gli interessi della società per cui lavora”.