All'uscita dagli uffici di viale della Liberazione, l'agente di Valentino Lazaro non aveva concesso alcuna apertura in merito al possibile trasferimento del suo assistito al Benfica: “C'è stato questo meeting con l'Inter e ho spiegato che il calciatore vuole restare qui”. Dichiarazioni che dal Portogallo raccolgono più come un bluff, considerato che secondo A Bola, dalla dirigenza delle "Aquile” filtra ottimismo in merito alla buona riuscita dell'affare. Secondo la stampa portoghese, infatti, Lazaro è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia del Benfica e l'affare può concludersi in prestito.